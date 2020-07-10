Свердловская область планирует собрать почти 700 тыс. тонн зерна в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. В ходе уборочной кампании в Свердловской области планируется собрать около 700 тыс. тонн зерновых культур, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в ходе пленарного заседания "Растениеводство России: Стратегические ориентиры и инструменты их достижения" всероссийского "Дня поля - 2020" в Брянской области.

"Уборочная кампания стартует в последней декаде июля. В планах собрать почти 676 тыс. тонн зерна и более 218 тыс. тонн картофеля и 44 тыс. тонн овощей открытого грунта", - сказал он и добавил, что посевная площадь зерновых культур в этом году увеличилась на 7,5 тыс. га к уровню 2019 г.

По словам Куйвашева, подготовка к уборочной кампании идет в штатной режиме, аграрии обеспечены всем необходимыми материально-техническими ресурсами. Прогнозы по урожаю позитивные, добавил он.

Всероссийский "День поля", на котором регионы России представят передовые технологии сельского хозяйства, 9-11 июля проходит в Брянской области в формате онлайн из-за пандемии коронавирусной инфекции. "День поля" проходит c 2004 года в различных регионах РФ, например, он проводился в Алтайском крае, Ленинградской и Липецкой областях, Татарстане. "День поля" является не только выставочной, но дискуссионной площадкой, на которой участники рынка обмениваются опытом, устанавливают деловые контакты и заключают соглашения о сотрудничестве.