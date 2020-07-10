В Свердловской области открылся Центр мониторинга здоровья пациентов с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Истории болезни пациентов с коронавирусом будут фиксироваться в Центре мониторинга, открытого на базе Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области (РЦ ПМСП). Наблюдение за медкартами пациентов поможет выявить и проанализировать типичные ошибки в оказании медицинской помощи людям с данной инфекцией, сообщили в пятницу в департаменте информационной политики региона.

"Для обеспечения дополнительного контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и другими ОРВИ в Региональном центре организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области (РЦ ПМСП) организован Центр мониторинга, а в каждой медицинской организации, работающей с пациентами такого профиля, - кабинет мониторинга. <…> Минздравом РФ созданы временные методические рекомендации. Медучреждения на их основе разработали чек-листы, в которых отражается вся история болезни пациентов, формируется заключение о наличии/отсутствии нарушений в ведении пациента, перечисляются выявленные ошибки и недостатки", - говорится в сообщении с уточнением, что мониторинг чек-листов позволить устранить ошибки в медпомощи.

В департаменте отметили, что сбор данных с использованием электронных систем уже организован.

Всего в регионе зарегистрировано 15 343 случая новой коронавирусной инфекции, из которых 9 522 пациента выздоровели. За последние сутки в регионе зафиксировано еще 275 случаев заражения.