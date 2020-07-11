В районе ХМАО, где действует шесть лесных пожаров, ввели режим ЧС

ТАСС, 11 июля. Комиссия по чрезвычайным ситуация ввела режим ЧС в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), где зафиксировано шесть лесных пожаров, в том числе два самых крупных очага площадью 1900 га. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Комиссией по чрезвычайным ситуациям Советского района принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами в целях недопущения угрозы населенным пунктам и локализации огня. На данный момент тушение всех шести природных пожаров, действующих на территории района, осуществляют подразделения Авиалесоохраны и ряд пожарных команд предприятий. Два очага с утра уже были ликвидированы, еще один локализован", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 13:00 (11:00 мск) в ХМАО действует 12 лесных пожаров, один локализован. В тушении задействован 151 человек и 10 единиц специальной техники, в том числе воздушные суда. "Ветреная жаркая погода способствует увеличению площади горения, но в сторону населенных пунктов распространения нет, подразделения МЧС находятся в режиме повышенной готовности и обеспечивают охрану этих поселений", - цитирует пресс-служба начальника Советского пожарно-спасательного гарнизона Андрея Стеченко. Ранее сообщалось о двух наиболее обширных в ХМАО очагах возгорания (на площади 1 100 и 800 га) в Советском районе, их тушение продолжается.

В муниципалитетах региона из-за жары введен особый противопожарный режим. По данным регионального гидрометцентра, в Югре температура воздуха днем поднимается до плюс 30-35 градусов.