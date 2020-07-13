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В Свердловской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Он будет действовать до 20 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Режим самоизоляции для жителей старше 65 и тех, кто имеет хронические заболевания, продлен в Свердловской области до 20 июля.

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Об этом сообщили в региональном оперативном штабе журналистам в понедельник.

Указ подписан губернатором Евгением Куйвашевым. Документ вступил в силу, его опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации региона pravo.gov66.ru.

В Свердловской области продолжают действовать такие ограничительные меры, как масочный режим, правила, предполагающие повсеместную дезинфекцию и соблюдение социальной дистанции, и другие.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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