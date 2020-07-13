В Свердловской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Режим самоизоляции для жителей старше 65 и тех, кто имеет хронические заболевания, продлен в Свердловской области до 20 июля.
Об этом сообщили в региональном оперативном штабе журналистам в понедельник.
Указ подписан губернатором Евгением Куйвашевым. Документ вступил в силу, его опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации региона pravo.gov66.ru.
В Свердловской области продолжают действовать такие ограничительные меры, как масочный режим, правила, предполагающие повсеместную дезинфекцию и соблюдение социальной дистанции, и другие.