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Пандемия коронавируса нового типа
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Полпред в УФО сообщил о дефиците коек для пациентов с коронавирусом в Свердловской области

По данным полпредства, на 15 июля в регионе занято 81% инфекционных коек, а в Екатеринбурге в последнее время - более 90%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Дефицит коек в больницах Свердловской области наблюдается из-за ежедневного роста новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.

"Обстановка заболеваемости продолжает оставаться напряженной. В июне - июле продолжается ежедневный рост новых случаев. В мае в среднем [ежедневно выявлялось] около 100 случаев, с июня - ежедневно порядка 250 человек. В связи с этим наблюдается дефицит коечного фонда. По состоянию на 15 июля из 6 847 коек занято 5 542 койки", - сказал он на совещании по вопросам организации оказания медицинской помощи жителям Свердловской области в период пандемии с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в Екатеринбурге.

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По его словам, для решения данной проблемы в регионе задействовано 43 стационара, в том числе организации, оказывающие специализированную медпомощь. "[Это] может повлечь снижение их доступности для жителей региона", - отметил Цуканов.

В период с января по июле в регионе отмечается снижение госпитализации пациентов с острым коронарным синдромом на 20% по отношению к январю - июню прошлого года. "При этом летальность его выросла на 6,2%", - подчеркнул полпред.

По данным полпредства, на 15 июля в Свердловской области занято 81% инфекционных коек, а в Екатеринбурге в последнее время более 90%.

"На сегодняшний день эпидситуация [в регионе] остается напряженной, нагрузка на систему здравоохранения остается высокой. Федеральное задание по развертыванию коек выполнено, также в сроки проводятся все федеральные выплаты медикам. Кроме того, мы установили свои региональные выплаты, которые своевременно выплачиваются медработникам", - сказал в свою очередь губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, добавив, что в области приступили к разработке программы "Общественное здоровье уральцев", которая позволит сформировать комплексную санитарно-гигиеническую безопасность в быту, на предприятиях и в жилищах.

Свердловская область занимает первое место по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией среди всех регионов УФО. По данным регионального оперативного штаба, в Свердловской области зафиксировано 16 635 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выписано 10 614 человек. Умерли 175 человек.

В новость были внесены изменения (10:50 мск) - добавлен комментарий губернатора после пятого абзаца.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичКуйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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