Полиция устанавливает организаторов танцевальной вечеринки в центре Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Полиция начала проверку и устанавливает организаторов вечеринки, которая состоялась в центре Екатеринбурга, на площадке возле Театра драмы, под окнами регионального правительства, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Полиция проводит проверку и устанавливает организаторов уличной вечеринки. Органы уже возбудили административное делопроизводство по ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории")", - сказал Горелых.

Местные СМИ накануне сообщили о том, что у Театра драмы собралось несколько десятков молодых людей, которые принесли музыкальную аппаратуру и устроили танцевальную вечеринку.

На территории Свердловской области продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса. Губернатор региона Евгений Куйвашев продлил действие соответствующего указа об ограничениях до 20 июля.