На Ямале продлили до 15 августа режим повышенной готовности из-за пандемии

ТАСС, 19 июля. Режим повышенной готовности, введенный в Ямало-Ненецком автономном округе в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлили до 15 августа. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в воскресенье.

"Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 15 августа", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что основное изменение коснулось организованного выезда детских групп на отдых. Так, с 30 июля можно следовать к местам сбора детей и формирования групп, выезжающих за счет окружного бюджета в лагеря, санатории, на базы отдыха, расположенные на территории Российской Федерации. Кроме того, с 1 августа можно будет отправиться непосредственно в детские оздоровительные учреждения. Также возможно посещение поликлиник для прохождения медосмотра, необходимого при заезде в оздоровительное учреждение.

"Остальные требования по соблюдению ограничительных мер не изменились", - добавили там.

По данным штаба, на Ямале зафиксировано 9 323 случая заражения коронавирусной инфекцией. За все время вылечилось 4 154 человека, 60 умерло.