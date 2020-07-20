В администрации Шурышкарского района на Ямале проходят обыски

ТАСС, 20 июля. Обыски проходят в администрации Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) после возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями чиновниками, ущерб от действий которых составил более 300 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО в понедельник.

"Обыски проходят в рамках ранее возбужденного уголовного дела по результатам прокурорской проверки по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - сказали в ведомстве.

По данным следствия, должностные лица администрации Шурышкарского района в период с 2017 по 2019 год обеспечили перенаправление бюджетных средств, выделяемых на содержание, развитие и функционирование дорожного хозяйства, жилищно-коммунального комплекса и транспортной инфраструктуры, в коммерческие организации, не имеющие производственных мощностей для выполнения данных видов работ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. Общий ущерб, причиненный бюджету сотрудниками администрации, составил более 300 млн рублей.