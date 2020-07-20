УрФУ предложит гранты на год бесплатного обучения поступающим на гуманитарные направления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Абитуриенты гуманитарного института Уральского федерального университета (УрФУ), которым не хватило пары баллов для поступления на бюджетное место, смогут рассчитывать на год бесплатного обучения. Грантовая поддержка введена в вузе в период пандемии, сообщили в пресс-службе УрФУ в понедельник.

"Уральский гуманитарный институт УрФУ объявил о грантовой поддержке талантливых абитуриентов - ребятам, занявшим верхние строчки рейтинга поступающих, но не прошедшим на бюджетные места, предложат год обучения бесплатно", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточняют, что поддержка будет продлена и на последующее обучение в случае хорошей учебы студента.

Как уточняется, гранты смогут получить поступающие на программы "Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности", "Речеведческая экспертиза", "Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений" и "Телевидение и новые медиа", "Методика преподавания иностранных языков".

"Гуманитарии часто сталкиваются с небольшим количеством бюджетных мест. Особенно обидно, когда до бесплатного обучения не хватает пары баллов. Для поддержки семей в непростых условиях, вызванных пандемией коронавируса, "заморожена" стоимость контрактного обучения на наших образовательных программах, а по ряду программ снижена. Действует гибкая система индивидуальных скидок", - приводят в пресс-службе слова директора института Эльвиры Сыманюк.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".