Площадь пожара в заповеднике "Денежкин камень" на Урале достигла 19 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Площадь пожара в природном заповеднике "Денежкин камень" в Свердловской достигла 19 га, сообщается на официальном сайте заповедника. 20 июля, площадь пожара, по данным регионального ГУ МЧС, составляла 5,7 га.

"По информации сотрудников заповедника "Денежкин камень" площадь пожара увеличилась до 19 га - это данные разведки с помощью GPS-навигатора. К сожалению, сильный ветер пока сохраняется, что, скорее всего, будет увеличивать площадь пожара", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что днем 21 июля вертолет МИ-8 продолжит сбросы воды, затем приступит к доставке емкостей с водой из ближайшей реки Сосьва на специально подготовленную площадку рядом с местом пожара. "С помощью мотопомпы из реки в емкость набирают воду, вертолет доставляет ее на площадку, где воду используют для ранцевых огнетушителей. Сегодняшний день может стать переломным в ликвидации пожара, если утвержденный план по доставке воды заработает", - добавили там.

Заповедник "Денежкин камень" является природоохранным научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Он расположен на севере Свердловской области. Его территория полностью включает массив горы Денежкин камень, восточные склоны Главного Уральского хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва.