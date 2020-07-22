На Урале простились с Евгением Родыгиным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Родные, близкие, друзья и поклонники простились с уральским композитором и автором песен, народным артистом России Евгением Родыгиным, который умер на 96-м году жизни 19 июля, сообщила в среду ТАСС представитель Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова. Его похоронят на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

Прощание с Родыгиным прошло в Храме-на-Крови. Проститься с композитором пришли более сотни человек, в их числе композитор Александр Пантыкин, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Высокинский отметил во время прощания, что композитор останется в памяти людей, в своих произведениях, в своих учениках.

Родыгин - почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга, народный артист России, в 2010 году его избрали в состав почетного секретариата Союза композиторов России. Работал в Уральском народном хоре, написал в те годы наиболее популярные песни "Уральская рябинушка" ("Ой, рябина кудрявая"), "Куда бежишь, тропинка милая", "Едут новоселы", "Белым снегом", "У границы". Также композитор писал музыку для спектаклей Свердловского театра драмы и фильмов Свердловской киностудии.

Композитор родился в Пермском крае. В годы Великой Отечественной войны он добровольцем ушел на фронт и сражался в составе стрелковой дивизии, был награжден медалью "За отвагу".