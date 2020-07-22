В МЧС сообщили, что пожар в "Денежкином камне" не угрожает населенным пунктам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Пожар на территории природного заповедника "Денежкин камень" Свердловской области не угрожает населенным пунктам. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее в среду местные СМИ обратили внимание, что вертолет, оказывавший накануне помощь в тушении очагов в заповеднике, был задействован в облете главой МЧС Евгением Зиничевым территории города Нижние Серги, который пострадал от паводка.

"Тушение природных пожаров не относится к компетенции МЧС России, задача МЧС России - защита населенных пунктов от огня, в том числе от угрозы природных пожаров. Природный пожар в заповеднике "Денежкин камень" угрозу населенным пунктам не представляет", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в предыдущие дни вертолет Ми-8 МЧС России оказывал помощь в ликвидации очагов пожара в заповеднике. В среду вертолет был задействован для работы в зоне ЧС в городе Нижние Серги, пострадавшем от паводка, проведен авиамониторинг зоны последствий дождевого паводка для оценки масштабов ЧС и корректировки плана аварийно-восстановительных работ.

Площадь пожара в природном заповеднике "Денежкин камень" в Свердловской увеличилась более чем на 20% и достигла 23 га, сообщили в пресс-службе заповедника в среду.

Заповедник "Денежкин камень" является природоохранным научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Он расположен на севере Свердловской области. Его территория полностью включает массив горы Денежкин камень, восточные склоны Главного Уральского хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва.