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Собираемость взносов за капремонт в Свердловской области превысила 90% за полгода

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель упал менее чем на 2%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Собираемость взносов за капитальный ремонт в Свердловской области по итогам первого полугодия составила более 90%, несмотря на прогнозы по ее уменьшению из-за пандемии. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах региона Станислав Суханов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"С 1 января по 1 июля 2019 г. процент собираемости за капремонт на территории Свердловской области был 93,01%. Если взять такой же период этого года, когда мы боялись, что будет резкое снижение собираемости из-за принятия постановления правительства №422, которое позволяет людям задерживать оплату, собираемость составила 91,72", - сказал он.

Суханов пояснил, что, как видно из показателей собираемости, жители региона продолжают платить за капремонт, несмотря на возможность отсрочки. По его мнению, это связано с тем, что сумма платежа небольшая по сравнению с общей суммой оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Но, отметил, что причина в том числе и в изменении населением отношения к самой программе капремонта.

В первом полугодии, по словам Суханова, половина плановых работ уже начата. Достижение этого показателя, по его словам, стало возможным благодаря решению регионального правительства о включении подрядных организаций в список тех, которые могут продолжать работу, несмотря на ограничительные меры из-за пандемии. Дополнительно он рассказал, что пандемия все же вызвала проблемы с проведением капремонта на некоторых объектах, однако отказы собственников от проведения работ носили локальный характер и сильного снижения планового показателя на этого год не прогнозируется.

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