"Ельцин Центр" в августе представит снимки ветеранов войны фотографа Джеймса Хилла

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. "Ельцин Центр" представит фотографии ветеранов Великой Отечественной войны известного британского фотографа Джеймса Хилла в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Экспозицию планируют представить во время открытия центра после долгого простоя, вызванного пандемией, сообщила в четверг журналистам директор музея Бориса Ельцина Дина Сорокина.

"Мы откроемся несколькими публичными проектами, которые в продолжение темы 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы можем реализовать сейчас. Во-первых, это выставка фотографий ветеранов войны известного фотографа, фотожурналиста Джеймса Хилла. <...> Она представляет не просто наш взгляд на события войны, но очень человеческое отражение в фотопортретах ветеранов", - сказала она. Сорокина уточнила, что "Ельцин Центр" планируют открыть 1 августа.

Из-за пандемии коронавируса в Свердловской области с 28 марта было запрещено проведение массовых мероприятий, приостановлена работу кинотеатров, развлекательных центров и иных досуговых заведений. 20 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram о возобновлении культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе с учетом некоторых рекомендаций, а также репетиций творческих коллективов в театрах и концертных организациях. В области разрешили и индивидуальное посещение музеев.

Джеймс Хилл начал карьеру фотографа после обучения в Оксфордском университете и Лондонском колледже печати. Он выпустил книгу "День Победы", где опубликовал обширную серию портретов более 500 российских ветеранов Второй мировой войны. Его фотографии находятся в постоянной коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Мультимедиа Арт Музее, Музее изящных искусств (Хьюстон), а также в институциональных и частных коллекциях.

Работы Хилла удостоены многих важнейших наград в области фотографии - World Press Photo, Пулитцеровской премии, приза Visa d'Or Международного фестиваля Visa pour l'Image в Перпиньяне (Франция), наград Международного пресс-клуба Америки и Национальной ассоциации фоторепортеров США.