Синоптики прогнозируют на Урале дожди и сильный ветер до конца недели

ТАСС, 23 июля. Сильный ветер и дожди ожидаются в регионах Уральского федерального округа (УФО) до 26 июля. В ряде регионов сохраняется высокий риск возникновения пожаров, сообщили в четверг в региональных гидрометцентрах и пресс-службах ГУ МЧС по региону.

"23 июля местами в Челябинской области сохранятся грозы, град, местами крупный, очень сильные дожди, сильные ливни, при грозах порывы ветра 25 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. В Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что вместе с тем в южных районах региона местами сохраняется высокий риск возникновения пожаров.

По данным Уральского гидрометцентра, в Свердловской области, местами пройдут небольшие дожди, а температура воздуха ночью в низинах опустится до семи градусов тепла. В пятницу возможны порывы ветра до 14 м/с. В Курганской области, по данным регионального гидрометцентра, в пятницу и субботу днем прогнозируется 22-27 градусов выше нуля с переменной облачностью, синоптики обещают, что на территории региона преимущественно будет без осадков. По данным ГУ МЧС региона, в отдельных районах области сохранится высокий риск возникновения пожаров.

Высокая опасность появления пожаров есть также в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе, говорится в сообщении Обь-Иртышского гидрометцентра. По данным гидрометцентра, в ХМАО до конца недели ожидаются порывы ветра до 14 м/с, без осадков, температура ночью опустится до 8 градусов тепла, днем поднимется до 25-26 градусов, а местами лишь до 15-16 градусов. В Тюменской области ожидается переменная облачность, в воскресенье возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью опустится до 9 градусов тепла, а днем может достигать 25 градусов выше нуля.

В Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются порывы ветра до 14 м/с, в субботу пройдут небольшие дожди, в остальные дни без осадков. Днем в воскресенье в регионе потеплеет до 22 градусов, но местами сохранится температура в 12 градусов выше нуля.

Последствия аномальной жары

Ранее в Уральском гидрометцентре сообщалось, что в регионах фиксируется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более.

Накануне замгубернатора Курганской области Владимир Архипов отметил на своей странице во "ВКонтакте", что жаркая погода в последние две недели нанесла урон посевам сельхозкультур. Уже сейчас погибли 2% от посевной площади яровых или 25 тыс. га. При этом Архипов добавил, что погода в то же время приблизила аграриев к уборке озимых.