Экс-директор Фонда жилищного строительства на Ямале получил семь лет колонии за растрату

ТАСС, 23 июля. Салехардский городской суд признал виновным бывшего директора некоммерческой организации "Фонд жилищного строительства ЯНАО" Виктора Калашникова в растрате и приговорил его к 7 годам колонии общего режима. Об этом сообщили журналистам в пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ.

"Салехардский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора некоммерческой организации "Фонд жилищного строительства ЯНАО" Виктора Калашникова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") <…> Суд приговорил Калашникова к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Одновременно суд удовлетворил исковые требования потерпевшего - Фонда жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа - и взыскал с Калашникова более 60 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что этим же приговором осужден бывший директор ЗАО "Ямалгазспецстрой-жилье" Сергей Курчевский по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в растрате"). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также назначен штраф в размере 400 тыс. рублей.

В суде установлено, что Калашников, зная о наличии в поселке Харп Приуральского района объекта незавершенного строительства (свайного поля и части фундамента 132-квартирного жилого дома), предложил своему приятелю Курчевскому, заинтересованному в осуществлении предпринимательской деятельности в сфере жилищного строительства, заключить договоры участия в долевом строительстве. Калашников намеревался после подписания договоров без проведения каких-либо работ на основании подложных документов обеспечить перечисление денежных средств Фонда жилищного строительства автономного округа на банковский счет подысканной организации. Затем он планировал передать их директору некоммерческой организации за минусом затрат на приобретение объекта незавершенного строительства и затрат, связанных с оформлением документов.

В октябре 2014 года после заключения договоров сообщники обеспечили подготовку и подписание фиктивных актов сдачи-приемки этапов строительства, актов визуального осмотра результатов выполненных строительно-монтажных работ, а также составление листов фотофиксации. В последующем они перечислили на расчетный счет ЗАО "Ямалгазспецстрой-жилье" более 60 миллионов рублей. Затем эти средства были обналичены. При этом работы, предусмотренные первым этапом строительства, указанные в актах сдачи-приемки этапов строительства, не выполнялись.

После получения денежных средств интерес Калашникова к строительству пропал, обязательства по заключенным договорам ЗАО "Ямалгазспецстрой-жилье" не были исполнены, жилые дома до настоящего времени не построены.