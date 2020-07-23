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Суд арестовал уральского политолога Федора Крашенинникова на семь суток

По словам адвоката, ранее полиция составила на Крашенинникова протокол за повторное неуважение к власти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал политолога Федора Крашенинникова на семь суток. Об этом в четверг сообщил адвокат Алексей Бушмаков, представляющий его интересы.

"Крашенинников арестован на семь суток", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее в четверг Бушмаков сообщил о том, что полиция составила на Крашенинникова протокол за повторное неуважение к власти. В ноябре прошлого года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновным политолога по статье о неуважении к власти и назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей.

В Октябрьском районном суде сообщили, что позже предоставят комментарий по этому делу.

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