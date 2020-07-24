В Тюменской области ввели запрет на посещение лесов из-за пожарной опасности

ТАСС, 24 июля. Запрет на посещение лесов из-за повышения класса пожарной опасности введен с пятницы на территории Тюменской области, сообщила пресс-служба департамента лесного комплекса региона.

"В связи с повышением на территории Тюменской области класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды до четвертого класса (высокая степень пожарной опасности) в результате неблагоприятных климатических условий (сухая, жаркая, ветреная погода) с целью недопущения ухудшения пожароопасной обстановки в лесах <…> с 24 июля по 13 августа 2020 года введен запрет на посещение лесов Тюменской области", - говорится в сообщении.

Введенный запрет не распространяется на жителей области, работающих в лесах или находящихся на лесных участках, предоставленных для рекреационной деятельности. В лесах запрещено разводить костры, готовить пищу на открытом огне или углях. Организациям запрещено проводить пожароопасные работы.

По данным пресс-службы губернатора региона на 23 июля, на территории Тюменской области произошел 141 лесной пожар.