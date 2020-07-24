Тюменское духовное управление призвало мусульман оставаться дома на Курбан-байрам

ТАСС, 24 июля. Курбан-байрам в Тюменской области пройдет без массовых намазов в мечетях. Для безопасности праздник лучше провести в семейном кругу, сообщил председатель духовного управления мусульман Тюменской области муфтий Зиннат хазрат Садыков в Telegram-канале оперштаба региона.

"Праздник Курбан-байрам пройдет в Тюменской области без массовых намазов в мечетях", - сообщил он.

В оперштабе добавили, что муфтий призвал всех мусульман региона отпраздновать Курбан-байрам в семейном кругу, не собираясь на массовые мероприятия.

"Смысл праздника Курбан-байрам в том, что Всевышний требует от нас ценить человеческую жизнь превыше всего. Особенно это важно сейчас, в период пандемии коронавируса. Если мы будем собираться, опасность распространения заболевания увеличится многократно", - цитируют в оперштабе Садыкова.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.

По данным оперативного штаба региона на 23 июля, всего с начала пандемии в Тюменской области зарегистрировано 5 090 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3 535 пациентов, 24 человека умерли.