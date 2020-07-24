{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Медики в Камышлове получили более 300 тыс. рублей после вмешательства прокуратуры

Девяти работникам инфекционного отделения Камышловской центральной больницы ранее не выплатили положенные стимулирующие выплаты за апрель - июнь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Медицинские работники в Камышлове (Свердловская область) после вмешательства прокуратуры получили выплаты в размере свыше 300 тыс. рублей за оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"В ходе рассмотрения представления прокуратуры нарушения устранены, медицинским работникам в июле произведены предусмотренные стимулирующие выплаты в размере свыше 300 тыс. рублей за работу в условиях высокого риска заражения", - сказали в пресс-службе.

Проверка Камышловской межрайонной прокуратуры показала, что девять работников инфекционного отделения ГБУЗ Свердловской области "Камышловская центральная больница" не получили положенные стимулирующие выплаты из бюджета за апрель - июнь 2020 года.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев заражения новой коронавирусной инфекции составляет 18 981.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
В епархии заявили, что схимонах Сергий должен покинуть Среднеуральский монастырь
Там также отметили, что Сергий "своевольно удерживает" обитель
Читать полностью