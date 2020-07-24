Медики в Камышлове получили более 300 тыс. рублей после вмешательства прокуратуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Медицинские работники в Камышлове (Свердловская область) после вмешательства прокуратуры получили выплаты в размере свыше 300 тыс. рублей за оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"В ходе рассмотрения представления прокуратуры нарушения устранены, медицинским работникам в июле произведены предусмотренные стимулирующие выплаты в размере свыше 300 тыс. рублей за работу в условиях высокого риска заражения", - сказали в пресс-службе.

Проверка Камышловской межрайонной прокуратуры показала, что девять работников инфекционного отделения ГБУЗ Свердловской области "Камышловская центральная больница" не получили положенные стимулирующие выплаты из бюджета за апрель - июнь 2020 года.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев заражения новой коронавирусной инфекции составляет 18 981.