Власти начали работы по реабилитации реки Битевка в центре Кургана

ТАСС, 24 июля. Власти начали расчистку водоема Битевка в центре Кургана, который цветет из-за засорения и получил из-за этого в народе неофициальное название "зеленая река". Сейчас работники приступили к берегоукреплению, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

Битевка - отрезок старого русла реки Тобол протяженностью около 1,5 км и шириной до 30 м, он опоясывает главный парк культуры и отдыха в центре Кургана. Водоем начал заиливаться в 90-х годах прошлого века, в результате вода здесь приобрела неприятный запах, а на покрытой илом поверхности скапливался мусор. В ноябре прошлого года власти объявили аукцион на разработку проекта по экологической реабилитации Битевки.

"В Кургане началась подготовка старицы Битевки к расчистке. Первым этапом стало берегоукрепление. Работы идут слева от центрального входа в ЦПКиО - на аварийном участке старицы. Из федерального, областного и муниципального бюджетов на это выделено 31,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже частично выполнено устройство ливневой канализации, начат монтаж шпунтовой стенки для закрепления берега. "Это нужно для того, чтобы река не размыла берег, на котором расположен жилой многоквартирный дом. Завершить берегоукрепительные работы планируется в четвертом квартале 2020 года", - добавили в правительстве.

Удаление донных отложений и водорослей станет вторым этапом по восстановлению реки, его планируют начать в 2022 году за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования из областного бюджета. Сейчас для этого разрабатывается проектная документация.

Ранее суд обязал администрацию Кургана исключить сброс сточных вод в Битевку, проведя реконструкцию водоотведения в городе. Летом прошлого года глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин во время рабочей поездки в Курган пообещал помочь с вопросом очистки русла реки Тобол и ее прежнего русла - Битевки. В ноябре 2019 года губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал соглашение с правительством Тюменской области о сотрудничестве в сфере экологи - в 2020-2022 годах область получит 450 млн рублей на предотвращение неблагоприятной экологической ситуации на реках Тобол, Исеть и Миасс.