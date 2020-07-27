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Из торгового центра в Нижневартовске эвакуировали более 300 человек из-за возгорания

В результате инцидента пострадавших нет

ТАСС, 27 июля. Возгорание в вентиляционной шахте произошло в торговом центре Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе. Было эвакуировано 320 человек, огонь удалось оперативно ликвидировать, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 11:03 (09:03 мск) диспетчеру поступило сообщение о возгорании на 3-м этаже ТЦ "Югра Молл" в Нижневартовске. Эвакуировано 320 человек. Пострадавших нет. В ходе проведения разведки было установлено, что произошло возгорание в вентиляционной шахте", - говорится в сообщении.

Открытое горение было ликвидировано в 11:15 (09:15 мск). "Для ликвидации пожара от МЧС России было задействовано 53 человека и 9 единиц техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания", - уточнили в пресс-службе.

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