Екатеринбургский музей ИЗО обновил не менявшуюся более 30 лет экспозицию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Екатеринбургский музей изобразительных искусств обновил экспозицию, не менявшуюся с 1986 года, во время закрытия учреждения на несколько месяцев из-за ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба музея.

Музей откроется для посетителей 30 июля, гостей будут пускать только в защитных масках, на входе будут измерять температуру тела, а количество посетителей в залах будет ограничено. Кроме того, здесь пока не будут проводить массовые мероприятия - экскурсии, лекции, откажутся от предоставления гостям аудиогидов.

"Несколько месяцев наш музей был закрыт на карантин, <...> день за днем, шаг за шагом мы продолжали работать с хранящимся в наших стенах художественным наследием. <...> За это время мы кардинально обновили нашу главную постоянную экспозицию "Уральского художественного литья из чугуна XIX-XX веков", которая не менялась с 1986 года. Новая экспозиция представит более 260 произведений и расскажет о появлении и развитии художественного литья из чугуна на Урале от начала XIX до конца XX веков", - говорится в сообщении.

Экспозиция включает работы мастеров Каслинского завода, а также других чугунолитейных предприятий Урала. "[Это] позволяет в полной мере раскрыть феномен художественной промышленности на Урале", - отмечается в сообщении.

Также в музее продолжит работу выставка "Репин. Наследие. Ученики". "В нее вошло более ста произведений живописи и графики Ильи Ефимовича Репина и его знаменитых учеников из девяти российских музеев и частного собрания. К сожалению, в апреле выставка проработала чуть больше двух недель, но теперь зрителям представится возможность увидеть ее до 23 августа", - пояснили в музее.

Проведение массовых мероприятий, работа ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров и иных досуговых заведений из-за пандемии коронавируса были запрещены в Свердловской области с 28 марта. 20 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что власти региона приняли решение разрешить культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе с учетом некоторых рекомендаций, а также дали разрешение возобновить репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях. По данным департамента информполитики, в области разрешили и индивидуальное посещение музеев.