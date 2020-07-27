Учения по обеспечению деятельности войск с участием около 10 тыс. военных стартовали в ЦВО

ТАСС, 27 июля. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) отработают обеспечение деятельности войск в ходе начавшихся в понедельник 11 специальных учений с участием около 10 тыс. человек, сообщила пресс-служба округа.

"Учения, которые проводятся под руководством заместителей командующего войсками ЦВО, начальников управлений, родов войск и служб штаба округа, проходят на полигонах в Кемеровской, Самарской, Свердловской и Оренбургской областях", - говорится в сообщении.

В ходе учений военнослужащие отработают вопросы организации системы управления войсками, материально-технического обеспечения перегруппировки и развертывания войск в районах боевого предназначения, радиационной, химической и биологической защиты, медицинского и инженерного обеспечения, комендантской службы и другие задачи всестороннего обеспечения войск при планировании и ведении операций.

Эти мероприятия станут заключительным этапом подготовки к двусторонним командно-штабным учениям с участием 2-й и 41-й общевойсковых армий и завершатся 6 августа.