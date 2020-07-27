Библиотеки Екатеринбурга откроются с 29 июля

"29 июля городские библиотеки распахнут свои двери для горожан. Библиотеки Муниципального объединения библиотек расположены во всех районах города, и у горожан вновь появится возможность пользоваться услугами библиотек рядом с домом. Почти четыре месяца библиотечные специалисты общались со своими читателями только онлайн и с нетерпением ждут встречи с ними. Любителей чтения ждут в библиотеках: Городской библиотечный информационный центр, Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена, библиотеки №3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17-32, 35, 37, 38, 40, 42", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Библиотеки Екатеринбурга, закрытые в связи с пандемией коронавируса, возобновят работу с 29 июля. Книги будут отправлять на пятидневный карантин после каждого читателя, сообщается в понедельник на официальном портале Управления культуры города.

Отмечается, что незадолго до закрытия библиотек из-за пандемии их фонды пополнились новыми изданиями. "Не все любители чтения успели познакомиться с ними, и теперь библиотекари рады предоставить книжные новинки ценителям литературы", - уточняют в управлении.

Ввиду пандемии коронавируса для безопасной встречи посетителей все учреждения оснастили специальным оборудованием. "Перед тем, как перейти от одного читателя к другому, книга будет в пятидневном карантине, в библиотеках будет строго соблюдаться масочный режим, обслуживание будет вестись по предварительной записи", - также добавили в управлении.

Проведение массовых мероприятий, работа ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров и иных досуговых заведений из-за пандемии коронавируса были запрещены в Свердловской области с 28 марта. Ранее, 20 июля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram о том, что власти региона приняли решение разрешить культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе с учетом некоторых рекомендаций, а также дали возобновить репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях.

В Свердловской области зафиксировано 19 725 случаев коронавируса. Из них 14 502 человека выздоровели, 240 - умерли. Состояние 165 госпитализированных оценивается как тяжелое, 135 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 73 - на аппаратах ИВЛ.