Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 3 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 3 августа. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем официальном аккаунте в Instagram в понедельник.

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"Еще на неделю - до 3 августа - в Свердловской области продляются ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Прошу отнестись с пониманием. Мы действуем исходя из текущей эпидемиологической обстановки", - написал Куйвашев.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим, а также ряд других ограничительных мер.

По данным регионального оперативного штаба, в регионе зафиксировано 19 725 случаев заражения коронавирусом. За все время вылечились 14 502 человека, 240 пациентов умерли.