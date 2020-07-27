{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 3 августа

В регионе продолжает действовать масочный режим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 3 августа. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем официальном аккаунте в Instagram в понедельник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Еще на неделю - до 3 августа - в Свердловской области продляются ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Прошу отнестись с пониманием. Мы действуем исходя из текущей эпидемиологической обстановки", - написал Куйвашев.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим, а также ряд других ограничительных мер.

По данным регионального оперативного штаба, в регионе зафиксировано 19 725 случаев заражения коронавирусом. За все время вылечились 14 502 человека, 240 пациентов умерли.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
Свердловский облсуд оставил в силе административный арест политологу Крашенинникову
Октябрьский районный суд Екатеринбурга 23 июля признал Федора Крашенинникова виновным
Читать полностью