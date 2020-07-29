Больницы на Ямале сокращают койки для пациентов с коронавирусом

"Мы отмечаем снижение заполнения коечного фонда, предназначенного для больных коронавирусом. Сегодня из 1 570 коек заполнены около половины. Ежедневно число выздоровевших пациентов превышает количество вновь заболевших. В связи с этим в медицинских учреждениях округа высвобождаемый коечный фонд будет отдан под оказание специализированной медпомощи, в которой сегодня также крайне нуждаются ямальцы" - приводит пресс-служба слова директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.

ТАСС, 29 июля. Больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сокращают количество коек для пациентов в коронавирусной инфекцией и возвращают специализированную медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в среду.

Как уточнили в пресс-службе, более 80% коечного фонда, предназначенного для заразившихся коронавирусом, находятся в Ноябрьске и Новом Уренгое - всего 1 024 койки. Из них заняты около 40%. "Медучреждениям поручено перепрофилировать под оказание специализированной помощи койки психоневрологического диспансера, родильного и хирургического отделений ЦГБ города Новый Уренгой, также сократить койки в "Региональном центре патриотического воспитания ЯНАО" и кожно-венерологическом отделении ЦГБ Ноябрьска", - добавили в ведомстве.

Также с 3 августа в медицинских учреждениях ЯНАО возобновится возможность пройти медицинские комиссии - для приема на работу, получения водительского удостоверения и других целей. В течение ближайших двух недель - до 15 августа - департамент здравоохранения округа возобновит плановую помощь в поликлиниках. "В случае, если эпидобстановка будет ухудшаться, мы сможем вернуть все койки назад в ковидные госпитали для лечения больных", - отметил Новиков.

По данным регионального оперативного штаба, в ЯНАО зафиксировано 10 673 случая заражения коронавирусом. За все время вылечились 6 663 человека, 74 пациента умерли.