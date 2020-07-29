Дума Югры предложила увеличить компенсации из-за осложнений от вакцинации

ТАСС, 29 июля. Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обратились к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением увеличить размеры компенсаций из-за осложнений от вакцинации и внести соответствующие поправки в федеральный закон. Об этом сообщается в среду на сайте регионального парламента.

"Югорские парламентарии предлагают внести поправки в федеральный закон. Депутаты Думы Югры направили обращение к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, предлагая увеличить размеры компенсаций в случае возникновения поствакцинальных осложнений", - говорится в сообщении.

Депутат окружной думы Сергей Великий отметил, что согласно действующему федеральному закону пострадавшие после прививок граждане могут получить единовременное пособие от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. "Хотя в первоначальной редакции закона, принятого в 1998 году, было предусмотрено, что при возникновении поствакцинального осложнения пострадавший гражданин имеет право на пособия в размере 100 минимальных размеров оплаты труда. В случае смерти право на пособие получали члены его семьи. Считаю, что нужно вернуться к практике выплаты адекватных компенсаций для граждан", - сказал он, добавив, что увеличение размера компенсаций повысит доверие граждан к иммунопрофилактике и заставит чиновников тщательнее подходить к выбору вакцин.

В Думе Югры также рассказали, что парламентарии решили написать письмо в Минздрав после обращений местных общественных организаций и родителей.