Крупнейший в РФ репродуктор индейки и овцеводческую ферму построят в Тюменской области

ТАСС, 29 июля. Крупнейший в России племенной репродуктор индейки и крупнейшую в мире племенную овцеводческую ферму построят в Тюменской области, общий объем инвестиций составит 6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба молочно-товарного комплекса "Дамате" по итогам подписания соответствующего соглашения с правительством Тюменской области и АО "Россельхозбанк".

"Группа компаний "Дамате" построит в Тюменской области крупнейший в России племенной репродуктор индейки и крупнейшую в мире племенную овцеводческую ферму. <…> По условиям соглашения, компания в течение двух лет построит племенной репродуктор индейки на 12 млн яиц в год и племенную овцеводческую ферму на 4 тысячи маток. Правительство Тюменской области намерено рассмотреть вопрос об оказании государственной поддержки, в том числе путем предоставления субсидий за счет средств областного и федерального бюджетов. Финансовым партнером выступит АО "Россельхозбанк" - объем инвестиций в проекты составит порядка 4,8 млрд рублей и 1,2 млрд рублей соответственно", - говорится в сообщении.

В рамках реализации первого проекта "Дамате" планирует построить в Исетском районе Тюменской области племенной репродуктор индейки второго порядка. Объект будет состоять из 10 птицеводческих площадок, рассчитанных на единовременную посадку 137,5 тыс. голов птицы. "Срок окупаемости проекта составит порядка 7 лет после выхода на проектную мощность с учетом субсидирования со стороны региона. Запуск репродуктора позволит перенести процесс получения инкубационного яйца индейки на территорию РФ, тем самым значительно снизить зависимость от импорта, а также увеличить производственные показатели за счет оптимизации логистики", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, соглашением предусмотрено создание селекционно-генетического проекта по овцеводству, не имеющего аналогов в мире. Инвестиции будут направлены на строительство племенной овцеводческой фермы на 4 тыс. овцематок в Тюменском районе, которая будет включать площадки на 10,8 тыс. скотомест, лабораторию по отбору и хранению семени мощностью более 200 тыс. доз и 2 тыс. эмбрионов в год, собственное летнее пастбище и земельный банк под кормопроизводство. Срок окупаемости - порядка 5 лет после выхода на полную мощность.

"В результате реализации инвестпроектов - появляются новые рабочие места для сельских жителей. В сложной экономической ситуации, связанной с мировой пандемией COVID-19, это особенно важно для региона. Мы всегда готовы поддержать каждого инвестора, который намерен вложить средства в создание нового производства на селе. Это в полной мере касается как крупных компаний, так и малого и среднего бизнеса", - приводит пресс-служба слова губернатора Тюменской области Александра Моора.

Всего в результате реализации проектов в регионе будет создано порядка 300 новых рабочих мест, добавили в компании.

О компании

Группа компаний "Дамате" - сельскохозяйственный холдинг, который занимается выращиванием и переработкой индейки, переработкой молока и молочным животноводством. Производственные мощности расположены в Пензенской и Тюменской областях.

О банке

АО "Россельхозбанк" создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.