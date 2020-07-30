В Свердловской области планируют привить против сезонных заболеваний 2,3 млн человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют охватить вакцинацией против сезонных инфекционных заболеваний более 2,3 млн человек. Наложение коронавирусной инфекции на сезонные заболевания может осложнить их течение, сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.

Ранее, 29 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что не менее 60% населения РФ должны пройти вакцинацию против гриппа в этом году. Она отметила, что циркуляция гриппа увеличивается со второй половины декабря, на пике заболеваемости регистрируется от 1 млн до 1,6 млн случаев заболевания гриппом и ОРВИ в неделю.

"В Свердловской области вакцинация взрослых и детей при отсутствии противопоказаний возобновляется. Необходимая вакцина заказана и поступает в регион в необходимых объемах: всего планируется поставить прививки более 2,3 млн человек", - говорится в сообщении.

Всего в Свердловской области проживает более 4 млн человек.

"Текущая эпидситуация с COVID-19 нам сегодня показала необходимость более внимательного отношения к вакцинации. Сейчас мы с вами боремся с моноинфекцией. Но когда произойдут наложения коронавируса на другие, сезонные, инфекции, по оценкам врачебного сообщества, это отягчит течения заболеваний", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Евгения Куйвашева.