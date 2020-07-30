Дом Злоказова в Екатеринбурге отреставрируют по концессии с инвестициями в 150 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Объект культурного наследия Дом фабриканта Злоказова, расположенный в центре Екатеринбурга, будет отреставрирован по концессионному соглашению. Предельный объем инвестиций со стороны строительной компании составит 150 млн рублей, сообщили в четверг в департаменте информационной политики правительства Свердловской области.

"Состоялось подписание уже третьего концессионного соглашения в отношении объектов культурного наследия - Дома фабриканта Злоказова. Это позволит к 300-летию Екатеринбурга и проведению Универсиады восстановить один из наших значимых объектов культурного наследия, разместить там ряд полезных активностей на основе принципов микс-девелопмента", - цитируют в сообщении первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

Концессионное соглашение, уточняют в департаменте, было подписано министром инвестиций и развития региона Викторией Казаковой и директором компании "Брусника" в Екатеринбурге Сергеем Антоновым. По условиям подписанного документа, реконструкция дома должна быть завершена до конца 2022 года. По данным департамента, реконструированное здание предполагается использовать в качестве объекта отдыха и туризма.

Усадебный комплекс был сформирован в первой половине XIX века, в конце века он принадлежал предпринимателю Федору Злоказову. Каменный дом был капитально перестроен в 1896 году. В настоящее время утрачены надворные строения, сад, ворота. Усадьба расположена в центральной исторической части города.