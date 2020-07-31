На предприятии в Курганской области разлилась кислота для добычи урана

ТАСС, 31 июля. Кислотные растворы для добычи урана вылились на почву из-за повреждения злоумышленниками трубопровода компании "Далур" (входит в АО "Атомредметзолото", АРМЗ) в Шумихе в Курганской области. Об этом сообщил в пятницу начальник отдела по связям с общественностью и региональными органами власти АРМЗ Юрий Мурашко.

"Вечером 30 июля злоумышленники проникли на промышленную площадку АО "Далур" на окраине Шумихи и вывели из строя несколько резиновых рукавов трубопровода, по которому в недра поступают растворы для добычи урана. В результате часть слабокислотных растворов вылилась на землю. <...> Стоит отметить, что злоумышленники проникли на специально огороженную территорию, повредив ограждение, <...> порча имущества предприятия была обнаружена дежурными сотрудниками АО "Далур" на четырех добычных скважинах", - сообщил он, не уточнив площадь разлива жидкости.

Утром 31 июля АО "Далур" подало заявление в правоохранительные органы, высказав готовность оказывать содействие следственным мероприятиям. Отмечается, что предприятие оперативно заменило резиновые рукава - через полчаса после обнаружения падения давления в трубопроводе специалисты-ремонтники прибыли на место происшествия.

"Дозиметрический контроль поверхности в районе происшествия не обнаружил превышений фоновых значений. <...> В качестве реагента АО "Далур" применяет серную кислоту, концентрация которой не превышает 4%. Таким раствором невозможно повредить даже кожу человека. Попадая в почву, такой раствор не представляет серьезной угрозы для эколандшафта", - уверяет Мурашко.

Гендиректор предприятия Николай Попонин подчеркнул, что окружающей среде не нанесен существенный экологический вред. По его словам, сейчас важно собрать разлившиеся растворы и рекультивировать пострадавший участок почвы. "Никакой опасности для местных жителей нет", - цитирует его Мурашко. "Далур" предпринял меры по усилению охраны всех промышленных площадок предприятия, добавил он.

Компания "Далур" занимается промышленной эксплуатацией и разработкой месторождений на Зауральском урановорудном районе. Добыча здесь ведется методом скважинного подземного выщелачивания. Это первое в России предприятие по добыче урана таким способом.