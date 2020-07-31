Доходы губернатора Тюменской области в 2019 году выросли почти в 1,5 раза

ТАСС, 31 июля. Губернатор Тюменской области Александр Моор заработал в 2019 году 13,96 млн рублей, что почти в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщается в опубликованных на сайте правительства региона сведениях об имуществе и доходах губернатора.

"Декларированный годовой доход (руб.) - 13 956 858,79", - говорится на сайте.

В 2018 году задекларированный доход губернатора составил 9,47 млн руб. В данных за 2019 год сообщается, что, как и годом ранее, Моор владеет квартирой площадью 72,9 кв. м и снегоходом Yamaha. В его пользовании находится земельный участок 1,7 тыс. кв. м и доля в нежилом помещении.

Доход супруги губернатора в 2019 году снизился до 3,8 млн руб., в 2018 году он составлял 4,4 млн рублей. В ее собственности находится земельный участок площадью более 1,2 тыс. кв. м, доля в нежилом помещении и Porsche Cayenne S. В 2018 году у супруги губернатор также был задекларирован участок площадью более 2,1 тыс. кв. м.