Доходы губернатора ЯНАО сократились более чем вдвое по сравнению с 2018 годом

ТАСС, 31 июля. Доходы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова по итогам 2019 года составили 30,7 млн рублей, что более чем в два раза меньше, чем в 2018 году. Соответствующие данные размещены в пятницу на сайте правительства ЯНАО.

В 2018 году Артюхов задекларировал доход в размере 64,9 млн рублей. В том же году он был избран на пост главы ЯНАО.

"Глава региона Дмитрий Артюхов задекларировал годовой доход в размере 30 700 840 рублей", - говорится в сообщении.

Согласно декларации, супруга Артюхова заработала за год 13,6 млн рублей, что на 5,3 млн больше, чем годом ранее.

В пресс-службе уточнили, что у губернатора в собственности имеется земельный участок площадью в 500 кв. метров и легковой автомобиль. В совместном пользовании с супругой у губернатора находится служебная квартира площадью 72,7 метра в квадрате.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин назначил заместителя губернатора ЯНАО Артюхова врио главы региона. Дмитрий Кобылкин, который возглавлял ЯНАО с 2010 года, стал главой Минприроды РФ. В сентябре 2018 года депутаты Законодательного собрания ЯНАО избрали Артюхова губернатором округа.