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В Тюмени загорелись жилой дом и пожарная каланча, построенная в начале XX века

В результате инцидента за медицинской помощью обратились три человека

ТАСС, 3 августа. Жилой деревянный дом и пожарная каланча, построенная в XX веке, загорелись в Тюмени, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме размером 10 на 12 метров, по адресу: Тюмень, ул. Осипенко, 33, поступило в 10 часов 17 минут. Горит кровля и второй этаж по всей площади. Работает 8 единиц техники, 26 человек личного состава. За медицинской помощью обратились три человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, огонь перекинулся на старую пожарную каланчу, у которой горела крыша, однако огонь уже потушен.

Пожарная каланча построена в начале XX века, она использовалась как смотровая площадка. Высота - примерно 12 метров, на уровне современного четвертого этажа. Представляет ценность как уникальный образец промышленной архитектуры с единственной сохранившейся в городе пожарной каланчой.

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