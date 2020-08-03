Уральский схимонах Сергий не явился на обжалование штрафа по делу о его проповедях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Лишенный сана схимонах Сергий (Романов), удерживающий Среднеуральский женский монастырь, не явился на суд по обжалованию штрафа за распространение недостоверной информации в проповеди. Его интересы представляет Светлана Герасимова, сообщает корреспондент ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию Верхнепышминского городского суда.

Один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией".

Романов обвинялся по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности <...>"). 7 июля мировая судья Александра Белошейкина признала схимонаха Сергия виновным и назначила ему штраф в размере 90 тыс. рублей.

В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор утвержден патриархом. Епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть, восстановление мирной жизни обители возможно только при условии возвращения настоятельницы игуменьи Варвары (Крыгиной).