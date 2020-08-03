Синоптики прогнозируют на Урале аномально жаркую погоду, грозы и дожди

ТАСС, 3 августа. Аномально жаркая погода ожидается в Челябинской и Курганской областях с 3 по 5 августа. В остальных регионах Уральского федерального округа ожидаются грозы, дожди и дневные температуры выше 30 градусов, сообщили в региональных гидрометцентрах в понедельник.

"3-5 августа в южных и восточных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, во второй половине дня 3-5 августа в отдельных районах ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до плюс 36 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

По данным гидрометцентра, в Свердловской области до 6 августа ожидаются грозы с порывами ветра до 15-20 м/с. Во вторник возможны сильный дождь и град, температура воздуха к середине недели поднимется до 32 градусов тепла. В Курганской области, по данным регионального гидрометцентра, в понедельник днем прогнозируется переменная облачность, температура воздуха - плюс 31-36 градусов. Аномально жаркая погода со среднесуточными температурами выше нормы на 7 градусов сохранится до четверга, 6 августа.

По информации Обь-Иртышского гидрометцентра, в ближайшие три дня на территории Тюменской области ожидается жаркая погода. Максимально воздух прогреется до 36 градусов, с 4 августа местами возможен небольшой дождь. В Ямало-Ненецком автономном округе во вторник ожидается гроза с порывами ветра до 17 м/с, температура воздуха в некоторых районах региона достигнет 30-32 градусов.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в регионе 4-5 августа ожидается жара до плюс 34 градусов. Местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный порывами до 14 м/с. Температура ночью - 15-20 градусов выше нуля, днем - до плюс 29-34 градусов. Также 3-6 августа в Югре прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса горимости.