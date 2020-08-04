"Уралвагонзавод" зарегистрировал товарный знак "Т-34"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (в составе концерна "УВЗ" входит в госкорпорацию "Ростех") зарегистрировал новые товарные знаки: "Танкпром (100 лет)", "Tankprom (100 years)", "Т-34 (Уралвагонзавод)", "Тридцатьчетверка", "Т-34" и "УВЗ", сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"К 100-летию отечественного танкостроения была приурочена регистрация товарных знаков "Тридцатьчетверка" и "Т-34". Их стало возможно получить благодаря тому, что концерн "Уралвагонзавод" является наследником советского Танкпрома и порядка 80% танков Т-34 было изготовлено на его предприятиях ("Уралвагонзавод", "Омсктрансмаш" и ЧТЗ)", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что также дизайнерский коллектив "Уралвагонзавода" разработал оригинальный логотип, посвященный 100-летию отечественной танковой промышленности.

"Сверху изображен танк, в силуэте которого просматривается Т-14 "Армата" - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По бокам от машины написано "100" и "лет", а внизу - "Танкпром". <...> Он используется в информационных материалах и на праздничных мероприятиях, посвященных юбилею отрасли", - добавили в пресс-службе.

Товарный знак "УВЗ" в кириллическом написании был зарегистрирован в дополнение к зарегистрированному ранее товарному знаку в латинском написании (UVZ).

ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В состав корпорации входит более 40 промышленных предприятий, НИИ, конструкторских бюро России и Европе. Головное предприятие - "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. 100% акций корпорации принадлежат государству.