Свердловским работодателям выделят более 130 млн рублей на организацию общественных работ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Работодатели Свердловской области получат субсидию на выплату заработной платы работникам, занятым на общественных работах. Всего в регионе запланировано трудоустройство почти 2,5 тыс. граждан, на эти цели выделено из федерального и областного бюджетов выделяется 132,4 млн рублей, сообщили ТАСС в четверг в департаменте труда и занятости региона.

"На предоставление субсидии для организации участия в общественных работах 2 416 граждан запланировано выделение 132,4 млн рублей", - сообщили там.

В департаменте информационной политики региона уточняют, что на заседании правительства Свердловской области был утвержден порядок выплаты такой субсидии. Работодатели Свердловской области смогут таким образом загрузить мощности предприятий, а также обеспечить работой граждан, обратившихся в службу занятости и выразивших согласие на участие в общественных работах. Работодателям в этом случае будут возмещены затраты на выплату заработной платы таким работникам.

"Субсидия предоставляется работодателям центрами занятости. Для этого работодатели должны направить в центр занятости по месту организации общественных работ заявку по установленной форме не позднее 1 декабря 2020 года, пройти отбор на соответствие критериям и заключить соглашение о предоставлении субсидии", - цитируют в сообщении директора департамента по труду и занятости населения Дмитрия Антонова.

Субсидия работодателю, уточняют в департаменте, будет предоставлена в размере фактически понесенных затрат, но не более величины минимального размера оплаты труда и не более чем за три месяца. Размер субсидии на одного работника в месяц определяется пропорционально количеству отработанных им часов и перечисляется на счет, открытый работодателю в российской кредитной организации. Условием предоставления субсидий является официальное трудоустройство граждан, которых центр занятости направил на общественные работы.

Всего по распределению межбюджетных трансфертов из резервного фонда правительства РФ Свердловская область получит 199,09 млн рублей на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.