Кафедральный собор Рождества Христова в Челябинске планируют достроить к 2023 году

ТАСС, 6 августа. Кафедральный собор Рождества Христова в Челябинске достроят к 2023 году. Его возводят в память о действовавшем на территории города одноименном соборе, уничтоженном в 1932 году, сообщает в четверг пресс-служба Челябинской епархии.

"Завершать проект доверено новому генеральному подрядчику - строительной компании "А1". В августе специалисты компании официально примут дела и приступят к работе", - говорится в сообщении и добавляется, что работы будут завершены к 2023 году.

По информации пресс-службы, черновая отделка помещений будет окончена в ближайшее время, в соборе идет монтаж инженерных сетей и вытяжной системы, которая должна уберечь стены и росписи собора от копоти, к установке готовы купола с крестами. Высота здания после установки креста составит 67 метров. Окончить строительство, сообщают в епархии, поможет Русская медная компания.

В 2013 году сообщалось, что общая стоимость строительства оценивается в 1 млрд рублей. Вместимость храма составит 3 тыс. человек.

Кафедральный собор Рождества Христова возводится в память о челябинском соборе, который действовал в городе до революции. Собор был уничтожен в 1932 году. Новый собор Рождества Христова заложили в 2013 году. Пожертвования на его возведение собирали по всей области. 28 июля 2018 года в стенах собора состоялась первая литургия, приуроченная к празднованию 1020-летия Крещения Руси. 28 июля 2019 года были освящены колокола.