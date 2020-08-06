Заявки на звание "Город трудовой доблести" подали еще пять городов Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Еще пять муниципалитетов Свердловской области претендуют на получение звания "Город трудовой доблести". Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления областного заксобрания Михаил Ершов.

"На сегодняшний день у нас пять заявок уже есть - это Полевской, Первоуральск, Верхняя Пышма, Невьянск и Серов, мы будем продолжать в этом направлении работу", - сказал он.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам. В перечень вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

Закон об учреждении звания "Город трудовой доблести" президент подписал в марте. Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.