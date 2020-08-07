Фестиваль Stenograffia пройдет в Екатеринбурге с 17 по 27 августа

В июне организаторы фестиваля заявили о возможном закрытии Stenograffia, так как фестиваль остался без финансирования администрации города - организаторы проиграли конкурс на проведение в областном центре мероприятия такого формата московской компании "Коннект". После этого фестиваль получил множество предложений о партнерстве, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о решении финансово поддержать фестиваль.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Один из крупнейших в России фестивалей уличного искусства Stenograffia состоится в Екатеринбурге с 17 по 27 августа в офлайн и онлайн-форматах, сообщили в пятницу в пресс-службе Stenograffia.

"Фестиваль Stenograffia состоится. И в этом году он пройдет с 17 по 27 августа. Уличные художники со всей России будут создавать свои работы в Екатеринбурге около 10 дней", - говорится в сообщении. Организаторы также сообщили. что планируется участие иностранных авторов в дистанционном формате и будет создана онлайн-программа с прямыми включениями с места создания объектов, лекциями и экскурсиями.

"Люди дали нам понять, что городу нужна Stenograffia. Нам писали и звонили каждый день. Благодаря этому, мы не могли себе позволить опустить руки", - цитирует пресс-служба координатора фестиваля Ирину Завьялову.

Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году. По оценке экспертов, он влияет на развитие российского уличного искусства и является площадкой для реализации молодых художников и демонстрации талантов мастеров стрит-арта. Мероприятие всероссийского масштаба завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник".