Крупнейший парк Екатеринбурга потерял порядка 40 млн рублей из-за пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Убытки Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени В. В. Маяковского в Екатеринбурге, самого большого парка города, оцениваются в десятки миллионов рублей. Об этом сообщил начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в пятницу.

"Ежегодно парк зарабатывал около 80 млн рублей <…>, [в этом году] мы понесли достаточно существенные упущенные доходы, это измеряется десятками миллионов рублей. Думаю, что можно точно говорить о половине упущенной выгоде", - сказал Марков.

Директор парка Екатерина Кейльман отметила, что кадровых потерь удалось избежать. "Пока нам удается в практически полном составе сохранить коллектив", - сказала она.

Реновация парка потребует порядка 1,5 млрд рублей, сообщила также Кейльман.

"Так как нет еще проекта, конкретную сумму довольно сложно озвучить. Но мы считаем, что это будет порядка 1,5 млрд рублей", - сказала она.

Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени В. В. Маяковского является первым городским парком отдыха - еще в 1880 году на его месте располагалась Мещанская роща, где устраивались народные гуляния. В 1932 году архитектор С. В. Домбровский предложил основать здесь парк отдыха. В 1943 году парк получил имя Владимира Маяковского в связи с 50-летием поэта.

ЦПКиО им. Маяковского расположен в центральном районе Екатеринбурга на площади 97 га, 70 из которых - это лесной массив. ЦПКиО является крупнейшим парком Екатеринбурга.