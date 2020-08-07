Суд повторно рассмотрит ходатайство об УДО экс-мэра Копейска

ЧЕЛЯБИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Суд первой инстанции должен будет повторно рассмотреть ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего главы города Копейска Челябинской области Вячеслава Истомина, осужденного за получение взятки в крупном размере. Такое решение в пятницу приняла апелляционная инстанция Челябинского областного суда, сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции.

"Сегодня Челябинский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу защитника осужденного Вячеслава Истомина и отменил постановление Копейского городского суда Челябинской области от 4 июня 2020 года. Данным судебным актом было прекращено производство по ходатайству адвоката об условно-досрочном освобождении его подзащитного от отбывания наказания, в связи с нарушением срока повторной подачи ходатайства. Суд апелляционной инстанции направил материал на новое рассмотрение в тот же суд", - сказала собеседница агентства.

Истомину отказали в УДО в январе 2020 года.

27 июня 2017 года суд признал Истомина виновным по статье "Получение взятки в крупном размере" и приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 5 млн рублей и с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на три года.

По версии следствия, Истомин, будучи главой Копейского городского округа, получил взятки в общей сумме не менее 2 млн рублей от коммерсантов за содействие в приобретении прав пользования на земельные участки и заключении договоров поставок оборудования для организации школьного питания. В рамках расследования Истомин признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

В сентябре 2011 года Истомин был назначен и. о. главы Копейского городского округа, 4 декабря 2011 года избран главой.