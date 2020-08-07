Курганская сельхозакадемия погасила долги за счет средств, выделенных Минсельхозом РФ

ТАСС, 7 августа. Курганская государственная сельскохозяйственная академия (Курганская ГСХА) имени Мальцева погасила все долги на сумму 366 млн рублей, выделенную в сентябре 2019 года Министерством сельского хозяйства РФ. Впервые за три года в вузе разблокированы лицевые счета, сообщил ТАСС исполняющий обязанности проректора по научной работе академии Иван Миколайчик.

У Курганской государственной сельскохозяйственной академии, как сообщалось ранее, одна из наибольших кредиторских задолженностей среди аграрных вузов Минсельхоза РФ. Изначально Министерство планировало выделить академии порядка 200 млн рублей на развитие и ликвидацию долгов.

"В ФГБОУ ВО "Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева" впервые за 3 года разблокированы лицевые счета. Министерство сельского хозяйства РФ выделило субсидию на погашение долгов. В период с сентября 2019 года по июль 2020 года академия на эти цели получила 366 миллионов рублей, которые были направлены на погашение долгов, в том числе коммунальных - Газпрому, энергетикам и прочим кредиторам", - сказал Миколайчик, уточнив, что на сегодняшний день долгов, которые приводили к блокировке лицевых счетов в Управлении федерального казначейства, больше нет.

Также Миколайчик сообщил ТАСС, что в конце июля врио ректора Владимир Чумаков был аттестован на должность ректора Курганской ГСХА.

Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева была основана 31 января 1944 года. Сейчас академия имеет четыре факультета: агрономический, инженерный, экономический и факультет биотехнологии.