Детей народов Севера в Югре планируют обучать дошкольным знаниям на родовых угодьях

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 августа. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют с 1 сентября 2020 года запустить в пилотном режиме проект "Стойбищная школа - сад" по обучению детей коренных народов Севера в дистанционной форме на родовых угодьях. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера департамента образования и молодежной политики Югры Надежда Костылева.

В настоящее время дети представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающие в Югре, с первого класса обучаются в интернатах. До этого времени многие из них находятся с родителями на стойбищах и зачастую не имеют различных дошкольных навыков. Например, умения читать. В результате им сложнее дается обучение в начальной школе.

"Мы работаем над проектом "Стойбищная школа - сад", который в пилотном режиме планируется запустить с 1 сентября 2020 года в двух районах Югры - Сургутском и Белоярском. Его смысл в том, чтобы обучать детей необходимым дошкольным знаниям и навыкам прямо на родовых угодьях посредством дистанционных технологий", - сказала собеседница агентства.

В свою очередь начальник отдела организации общего образования департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Наталия Гаврикова сообщила ТАСС, что на старте проекта в нем будут обучаться дети из пяти семей, где на стойбищах имеются точки доступа к интернету. "Это детки, которые проживают с родителями на стойбищах и не посещают дошкольные образовательные учреждения, и для их развития предусмотрен проект "Стойбищная школа - сад" с использованием дистанционных технологий. Планируется, что обучаться будут дети из пяти семей в возрасте от трех до семи лет", - сказала она.

По ее словам, сегодня не все взрослые представители коренных малочисленных народов Севера имеют образование. Поэтому им нужна помощь в воспитании и развитии детей до момента их поступления в школу. "Чтобы они привыкали к самой системе образования, и сам процесс получения знаний у них не вызывал стресс. <…> Обучение дошколят, живущих на родовых угодьях, будет проходить с использованием дистанционных технологий. Педагоги в режиме онлайн станут заниматься с ребятами", - уточнила Гаврикова.

По данным региональных властей, в настоящее время в Югре проживают более 30 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси, ненцы). Это около 2% от всего населения региона (более 1,6 млн человек). Примерно 4,5 тыс. из них ведут традиционный образ жизни. По информации администрации Сургутского района, в муниципалитете проживают 1 086 детей коренного населения, из них 112 в возрасте до семи лет воспитываются на стойбищах.