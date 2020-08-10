В МЧС назвали причину пожара в ресторане в Нижневартовске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 августа. /ТАСС/. Предварительной причиной пожара в здании реконструируемого ресторана в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) на площади 2,4 тыс. кв. м стало нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщали ТАСС, что кровля одноэтажного здания реконструируемого ресторана на улице Ленина в Нижневартовске загорелась утром 3 августа и позднее частично обрушилась. Огонь перекинулся на фасад административно-бытового здания, расположенного вплотную к горящему ресторану, но пожарным его удалось отстоять. Полностью пожар был ликвидирован вечером 3 августа на площади 2,4 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Из здания были эвакуированы 18 человек. По данным местных СМИ, в соседнем с рестораном здании располагается магазин, продающий пожарное оборудование.