Пожары в природном заповеднике "Малая Сосьва" в Югре потушены на площади 558 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 августа. /ТАСС/. Все лесные пожары на территории государственного природного заповедника "Малая Сосьва" в Ханты-Мансийском автономном округе потушены. Горит лес в природном заповеднике "Юганский" на площади 35 га, сообщает департамент недропользования и природных ресурсов региона.

"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 10 августа на территории автономного округа действует семь лесных пожаров на территории Аганского, Кондинского, Мегионского, Нефтеюганского, Самаровского и Юганского лесничеств площадью 216 га, из них локализовано два лесных пожара на территории Самаровского лесничества площадью 72 га. На территории государственного природного заповедника "Юганский" действует один лесной пожар площадью 35 га", - сказано в сообщении департамента.

Основными причинами возгораний на территории округа являются грозы и нарушение гражданами правил пожарной безопасности в зеленых массивах.

В официальном аккаунте правительства Югры "ВКонтакте" сообщалось, что на утро 9 августа на территории заповедника "Малая Сосьва" были локализованы три пожара на площади 558 га, в природном заповеднике "Юганский" действовал один локализованный пожар на площади 15 га, а также еще 12 пожаров в лесах Югры на площади 290,1 га.