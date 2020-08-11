Старейший житель Тюменской области умер в возрасте 106 лет

ТАСС, 11 августа. Старейший житель Тюменской области, участник Великой Отечественной войны Андрей Васильевич Кошкаров умер в возрасте 106 лет, сообщается в официальном сообществе Тюменской области в соцсети "Вконтакте".

"Участник Великой Отечественной войны Андрей Васильевич Кошкаров скончался 10 августа. Ему было 106 лет", - говорится в сообщении.

Кошкаров родился в Уватском районе, получил диплом учителя, а также звание младшего лейтенанта и специальность летчика-наблюдателя. В 1941 году его призвали в ряды Красной армии. Андрей Васильевич служил помощником начальника оперативно-разведывательного отдела штурмовой авиадивизии воздушной армии, принимал участие в войне с Японией на Забайкальском фронте.

После войны ветеран шесть лет служил в МВД Бурятской АССР, а в 1956 году переехал в Тюмень.