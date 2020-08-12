Свердловское инвестагентство подписало соглашение, позволяющее сохранить деньги в регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве между "Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области" и "Системой Лизинг 24" группы компаний ВТБ, подписанное на площадке Уральского информационного центра ТАСС, позволит оптимизировать размещение денежных средств инвесторов и аккумулировать их в регионе, сообщил в среду на церемонии подписания региональный директор "Системы Лизинг" Сергей Веселов.

12 августа "Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области" на площадке Уральского информационного центра ТАСС подписало соглашение о сотрудничестве с "Системой Лизинг 24" группы компаний ВТБ.

"Благодаря подобным соглашениям достигается определенная максимизация и максимальная эффективность размещения денежных средств. <…> Агентство, в данном случае развития, заинтересовано в том, чтобы деньги максимально оставались в регионе, максимально были доступны для компаний, находящихся в регионе", - сказал Веселов.

Он отметил, что в "Агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области" предприниматели смогут получить максимально профессиональную оценку тех или иных проектов и информацию о том, каким образом наиболее эффективно можно реализовать проект.

По словам генерального директора "Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области" Александра Породнова, инвестагентство заинтересовано в том, чтобы предоставить компании "максимально подробную, качественную, достоверную, оперативную информацию". Породнов выразил надежду, что "Система лизинг 24" станет постоянным партнером агентства.

Компания "Система Лизинг 24" входит в группу ВТБ и оказывает финансовые услуги компаниям, частным лицам и индивидуальным предпринимателям.